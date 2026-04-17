Asi, Massaro è il nuovo amministratore unico

All’Asi Multiservice c’era un posto lasciato vacante da Giovanna Razzano, intanto chiamata a svolgere il delicato ruolo di assessore alle Finanze al Comune di Benevento.

La casella rimasta vuota per un breve periodo è stata colmata.

Il nuovo amministratore unico della società consortile che fornisce infrastrutture e servizi integrati per le imprese, specializzata nella gestione delle aree industriali, depurazione acque reflue e supporto all’insediamento produttivo è Clemente Massaro, attuale vicesindaco di Frasso Telesino impegnato in politica e sul piano amministrativo dal 1996.

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