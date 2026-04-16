Mettere in connessione tutte le reti di videosorveglianza comunali per garantire un salto di qualità nelle attività di monitoraggio.

E’ la proposta approdata sul tavolo della Prefettura di Benevento. Tavolo coordinato dalla prefetto Raffaela Moscarella, con al suo fianco il procuratore Nicola D’Angelo, e la presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e diversi amministratori comunali, tra cui il sindaco di Benevento Clemente Mastella, l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello e il comandante della Polizia municipale Giuseppe Vecchio, e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

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