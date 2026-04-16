La Tenuta Casaldianni torna al centro del dibattito istituzionale. A sollevare la questione in Commissione Agricoltura è stato il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha chiamato in causa anche l’assessora Fiorella Zabatta con delega alla Biodiversità, presente in Commissione, chiedendo un intervento concreto per il rilancio dell’area. “Parliamo di un patrimonio straordinario – ha dichiarato Errico – oltre 300 ettari tra terreni agricoli, boschi e casolari, donati negli anni ’50 dal duca Vincenzo Di Somma all’Azienda Ospedaliera Rummo, che oggi rischiano di essere definitivamente compromessi dall’abbandono”. La vicenda affonda le radici in un lungo contenzioso tra il Rummo e il Comune di Circello, risolto nel 2006 grazie a un protocollo d’intesa che coinvolse anche la Provincia di Benevento, allora guidata da Carmine Nardone. Un accordo che aveva segnato una svolta, affidando alla Provincia il compito di valorizzare la tenuta attraverso un progetto produttivo e innovativo.

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