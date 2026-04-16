Il servizio Mobilità del Comune di Benevento ha dato semaforo verde alla fase di organizzazione preliminare alla gestione delle strisce blu.

Il disciplinare contiene una prima delimitazione delle tariffe per gli stalli (1,5 euro area A e 0,8 euro Area B) e per i parcheggi coperti nelle strutture via Del Pomerio e Porta Rufina (i due siti e il secondo in particolare saranno oggetto di interventi di recupero, per entrambi tariffa oraria un euro, abbonamento mensile 70 euro, a tempo parziale dalle 7 alle 22 a 40 euro, dalle 13 alle 22 30 euro).

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