“Oltre 1 milione e mezzo di euro non sono bastati per i lavori di rifacimento di piazza Risorgimento. Per colmare le lacune di un progetto che doveva essere già concluso e interamente finanziato con fondi sovracomunali, oggi vengono sottratti quasi 350mila euro ai servizi essenziali per i cittadini. L’ennesima dimostrazione di una gestione inefficace: dopo quasi dieci anni dal finanziamento l’amministrazione è costretta a far ricadere i costi sui beneventani per completare l’opera”.

E’ l’accusa dei consiglieri comunali del Partito Democratico Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Raffaele De Longis, Maria Letizia Varricchio. Il dito è puntato contro il provvedimento della Giunta che ha ridotto di 80mila euro il capitolo destinato alla manutenzione ordinaria e alle opere di urbanizzazione primaria e di 250mila euro quello per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, destinando tali risorse a videosorveglianza, aree verdi e illuminazione in piazza Risorgimento.

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