Come da attese, la querelle sulle residenze fantasma accompagnerà il dibattito politico a San Nicola Manfredi fino alla conclusione del mandato.

E’ collegata infatti alla disputa sulle residenze l’ultima invettiva del gruppo di opposizione ‘Progetto per San Nicola’, che ha accusato il sindaco Vernillo di impedire l’accesso alle liste elettorali complete, e cioè, in soldoni, di negare la visione dell’elenco dei cittadini che hanno diritto al voto. In risposta – hanno anticipato i consiglieri Angelo Capobianco, Nico Ciampa e Pietro Iuliano – non è escluso un ricorso al Tribunale amministrativo. “Nonostante ripetute richieste ufficiali, diffide formali e una dettagliata integrazione motivazionale trasmessa il 3 aprile 2026 – predisposta in conformità alle indicazioni del Difensore civico – l’amministrazione comunale, sotto la diretta responsabilità del sindaco, non ha fornito alcun riscontro concreto, mantenendo un atteggiamento di chiusura totale”, affermano i consiglieri di minoranza: “Non si tratta più di inerzia burocratica, ma di una scelta precisa e consapevole: negare all’opposizione uno strumento essenziale per verificare la regolarità delle residenze e la correttezza delle liste elettorali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia