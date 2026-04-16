Il campionato ha emesso i suoi verdetti, almeno per il Benevento che ha già in tasca un biglietto per il campionato di Serie B 2026/27. Nonostante tutto, però, l’attenzione in casa giallorossa resta rivolta al campo, perché ci sono ancora due partite da giocare prima della conclusione della stagione regolare e c’è una Supercoppa da affrontare al meglio. La Strega, dunque, resta focalizzata sui propri impegni, con l’obiettivo di provare a mantenere alto il livello delle prestazioni.

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