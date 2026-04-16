La Strategia territoriale Snai per l’area interna della Comunità montana del Fortore beneventano è stata approvata dalla cabina di regia, convocata a Roma dal Ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, risultando la prima in Campania e tra le prime in Italia a conseguire tale esito.

Con nota ufficiale del 30 marzo scorso, il DipCoe aveva già comunicato che, a seguito delle verifiche svolte con il coinvolgimento dei Ministeri competenti, l’istruttoria era conclusa favorevolmente e la Strategia sarebbe stata sottoposta all’approvazione della cabina di regia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia