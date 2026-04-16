“Educare è liberare per costruire insieme la pace e difendere il futuro” è il titolo dell’evento che si è svolto il 14 aprile scorso presso l’Auditorium “G. Verdi” dell’IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita.

La mattinata è stata caratterizzata da un incontro dall’alto valore formativo tra gli studenti e don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità di Napoli. Interessanti, inoltre, sono stati gli interventi dei ragazzi della Cooperativa sociale onlus La Paranza, costituita nel 2006 da alcuni giovani napoletani per creare lavoro attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e archeologico di Napoli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia