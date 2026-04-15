L’ufficio postale di Paduli riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.

La nuova sede di via Marcarelli, 2, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

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