Un percorso a forma di otto, che unisce Fragneto Monforte e Fragneto l’Abate.

Sta prendendo forma in queste settimane il progetto finanziato nell’ambito di ‘Bici in Comune’, programma promosso dal Ministero dello Sport insieme al Dipartimento dello Sport, e in collaborazione con Sport e salute Spa e Anci.

I due Fragneto (Monforte capofila, l’Abate partner) hanno risposto presente al bando e beneficiato di un fondo di 50mila euro per la proposta ‘La via delle mongolfiere’. Fondi da investire prevalentemente in arredi, segnaletica, colonnine di ricarica e di manutenzione, e ovviamente le due ruote: sei biciclette a pedalata assistita, più una destinata al comando di Polizia municipale. Non è prevista infatti la realizzazione di un tracciato ex novo, ma il “disegno” di un percorso che metterà in connessione gli attrattori principali dei due Comuni.

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