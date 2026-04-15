Si è conclusa con straordinario successo la prima esposizione delle Borse d’Autore firmate dall’artista pontese Nicola Pica, presentate nel prestigioso contesto del Salon Carrousel du Louvre.

L’evento, curato dalla galleria di arte contemporanea Queen Art Studio, si è svolto dal 10 al 12 aprile, registrando una notevole affluenza di pubblico e attirando visitatori, collezionisti e appassionati d’arte e moda provenienti da diversi Paesi.

Il pubblico è rimasto profondamente entusiasta delle creazioni, apprezzandone l’unicità, la qualità artigianale e la forte identità artistica. Con questa esposizione nasce ufficialmente un nuovo e promettente brand tutto italiano, capace di distinguersi per eleganza, ricerca e visione contemporanea. Le creazioni di Maison Pica, vere e proprie opere uniche dipinte a mano, hanno suscitato grande interesse per la loro capacità di unire arte contemporanea, lusso ed esclusività, confermando il valore della ricerca artistica dell’autore nel panorama internazionale.

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