Passo in avanti della Municipale di Benevento nella direzione dell’innovazione e la modernizzazione dei propri servizi, con l’istituzione di una “Task Force per l’analisi e la regolazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale”, un gruppo di lavoro interno dedicato a studiare, governare e sviluppare l’impiego dell’IA nei processi amministrativi e operativi del Corpo. Il provvedimento, firmato dal Comandante Giuseppe Vecchio, si inserisce nel solco della recente normativa nazionale Legge 23 settembre 2025, n. 132 e punta a coniugare innovazione tecnologica e garanzie per cittadini e operatori

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