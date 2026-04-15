La festa per il traguardo appena conquistato ha permesso al Benevento di fissare un primo punto di partenza per la prossima stagione. In Serie B la certezza si chiamerà Antonio Floro Flores. Stavolta, anche il presidente Vigorito – che subito dopo la promozione aveva lasciato aperto qualche interrogativo – ha spazzato via gli ultimi dubbi con un messaggio chiaro, diretto, che vale come investitura per il tecnico partenopeo, artefice della splendida cavalcata che ha riportato la Strega in Serie B.

Le parole pronunciate dal patron al termine di Benevento-Cavese rappresentano di fatto una conferma dell’allenatore, anche se manca il nero su bianco e pure il diretto interessato – come ha candidamente ammesso in conferenza stampa – è rimasto spiazzato dall’annuncio: «Non me l’aspettavo, al presidente ogni tanto piace scherzare… Ormai lo considero un genitore e per lui lavorerei anche gratis».

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