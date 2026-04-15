La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la delibera, con annessa modifica della destinazione d’uso, per la concessione dell’ex cementificio Ciotta all’Asia Benevento spa. “Il provvedimento – spiega l’assessore al Patrimonio Attilio Cappa nell’illustrare i contenuti della delibera- permetterà di adoperare un bene confiscato alla criminalità organizzata per un fine importante: i proventi, destinati dalla stipula di un regolare contratto di concessione, saranno destinati infatti all’Associazione volontari Protezione Civile Benevento. L’immobile ex Ciotta ospiterà la sede operativa di Asia, dopo il graduale trasferimento da Ponticelli che avverrà nei prossimi mesi”.