E’ stata calendarizzata per il 21 aprile l’udienza del Riesame, per discutere del ricorso presentato dai legali di Gennaro Santamaria, avverso l’ordinanza con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere dell’ormai ex dirigente comunale. Come noto, il 63enne è accusato di concussione nei confronti di un professionista tecnico, con indagine scattata dopo la denuncia da parte di quest’ultimo, condotta da Carabinieri e Procura. A depositare l’istanza i legali che assistono Santamaria, gli avvocati Andrea De Longis e Antonio Di Santo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia