A seguito della nota inviata dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico in merito ai ritardi nell’erogazione dei fondi del progetto BSB “Borghi Salute e Benessere”, è giunta una risposta da parte di Scabec S.p.A., che apre a una prossima liquidazione delle somme dovute ai Comuni. Nella comunicazione ufficiale, la società chiarisce che il progetto ha coinvolto complessivamente 334 Comuni campani, aggregati in 37 reti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree interne. L’intervento è stato sostenuto attraverso due distinte linee di finanziamento, il Fondo Unico Nazionale Turismo (FUNT) e il PR FESR Campania. Scabec evidenzia inoltre che tutti i Comuni capofila hanno completato le attività progettuali e che è attualmente in corso la fase di istruttoria e verifica amministrativo-contabile della documentazione trasmessa.

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