“Hai visto? Te l’avevo detto”. L’istantanea di una promessa che riassume il senso di questo Benevento. Antonio Prisco ha coronato il suo sogno: vincere con i colori giallorossi. Andando anche oltre l’immaginazione, oltre la speranza fino a raggiungere il punto più alto della sua storia, eterna, con la Strega. “L’anno prossimo saranno dieci anni di Benevento: è casa mia. E vincere qui è un’emozione incredibile”. L’ha descritto così il primo impatto con il trionfo il classe 2004, poche ore dopo aver alzato al cielo la coppa più bella. La stessa che ha trasformato il sogno, anche quello più lontano, in realtà: “Far festa non guasta mai, e poi non basta mai. Questo risultato è tutto ciò che ho sempre sognato: mettere piede al “Vigorito”, poi giocare tutte le partite e vincere. Credo sia più di un sogno, se me l’avessero detto due o tre anni fa non c’avrei creduto, sembrava impossibile. Ma bisogna crederci sempre e volerlo, perché poi tutto arriva” racconta a Il Sannio Quotidiano.

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