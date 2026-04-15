È sempre più vicina l’approvazione della convenzione tra l’Istituto Nazionale Tumori ‘Pascale’ di Napoli e l’Asl di Benevento, finalizzata a rafforzare l’assistenza oncologica sul territorio sannita. L’accordo punta all’attivazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) dedicato ai tumori eredo-familiari – tra cui colon, endometrio, mammella, melanoma, ovaio, pancreas e prostata – e alla contestuale istituzione del Gruppo oncologico multidisciplinare (Gom). La bozza di convenzione è già stata predisposta e approvata con delibera dirigenziale e si inserisce nel quadro della programmazione regionale per la Rete Oncologica Campana.

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