Un atto vandalico o forse un incidente involontario – frutto comunque di un comportamento poco attento -, fatto sta che nei giorni scorsi uno dei tavoli dell’area picnic di Camposauro è rimasto gravemente danneggiato. A renderlo noto, attraverso un post diffuso sui social, è stata la Protezione Civile di Vitulano, che si occupa di salvaguardare la sicurezza e l’igiene della località, oltre che di gestire la prenotazione e l’organizzazione dei tavoli per gli escursionisti che vogliano trascorrere una giornata di relax immersi nel verde.

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