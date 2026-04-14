La partecipazione delle aziende del Sannio al Vinitaly rappresenta, anche quest’anno, molto più di una semplice presenza espositiva. “È il segno concreto di un territorio che, nonostante le difficoltà, continua a credere nella qualità, nell’identità e nel valore del proprio comparto vitivinicolo”, così Gennaro Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti. “Le imprese che hanno preso parte alla manifestazione hanno dimostrato grande determinazione. In un contesto complesso, segnato dall’aumento dei costi di produzione, dalle tensioni sui mercati e dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, essere presenti al Vinitaly ha richiesto impegno, sacrifici e capacità di visione. Eppure, le aziende sannite hanno risposto con forza, portando a Verona il meglio delle proprie produzioni”.

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