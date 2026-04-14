Percorrere la Via Francigena a San Salvatore significa camminare nella storia, tra l’antica Telesia, gli uliveti e i nostri vigneti. È un tragitto di spiritualità e bellezza che accoglie pellegrini da tutta Europa.

“Abbandonare rifiuti lungo questo sentiero non è solo inciviltà: è una ferita alla nostra terra, alla nostra salute e all’immagine del nostro territorio” così il consigliere comunale con deleghe alle politiche per il Turismo, Stefano Avitabile.

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