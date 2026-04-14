Antonio De Nigro, presidente del comitato di quartiere ‘Me.Cro.Be’ di San Marco dei Cavoti, si fa portavoce della forte preoccupazione degli abitanti del centro storico in merito al rischio idrogeologico che, spiega, interessa da anni il comune fortorino, in particolare i quartieri di via Romagnera, piazza Mercato e via Vicidomini che si trovano proprio sopra il torrente Tammarecchia – il maggior affluente del Tammaro – il quale attraversa a valle il borgo arroccato di San Marco.
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