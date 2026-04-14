La Giunta del Comune di Montefalcone di Val Fortore, guidata dal sindaco Michele Sacchetti, ha deciso di opporsi all’ultimo progetto eolico presentato per il Comune ricorrendo al Tar Campania.

Lo scorso gennaio, infatti, l’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, ha rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di realizzazione di un impianto produzione energia elettrica da fonte eolica da 12 MW e storage energetico da 2 MW nel in Monticelli con relative opere connesse”.

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