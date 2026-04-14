L’istituzione di un tavolo permanente di confronto sulla linea ferroviaria Cancello-Benevento. È quello che torna a richiedere il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico stigmatizzando il silenzio che finora ha accolto le istanze del territorio.

“Prendo atto con profonda amarezza – dichiara il sindaco di Montesarchio – che la mia richiesta di istituire un coordinamento costante tra Eav e i sindaci della tratta è rimasta, ad oggi, completamente inascoltata. Sebbene si possa ipotizzare che tale stallo sia dovuto a una fase di riorganizzazione interna all’Ente, questo non giustifica l’assenza di interlocuzione su un tema così vitale”.

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