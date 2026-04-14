Vannucchi 6,5: Nella serata di applausi per il Benevento strappa la sua dose personale sull’ottimo intervento che sbarra la strada a Visconti: decisivo in un momento delicato. Orlando lo fulmina da fuori, poi deve solo gestire in uscita. Peccato
Pierozzi 6,5: Un lampo il gran cross per Salvemini, disegnato coi giri giusti. Ancor più bello il secondo tentativo, annullato da Boffelli. Si innesca in un amen, dispensando occasioni (74′ Romano 6: Cerca il cambio di ritmo per ribaltare lo scenario)
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