Una smorfia di disappunto, nulla di più. E’ quella che può provocare al Benevento la prima sconfitta interna della stagione. Arriva nel derby con la Cavese (0-1) il finale, ma non rovina certamente il clima di festa al ‘Vigorito’: non basta un ko arrivato dopo 344 giorni per cancellare l’impresa di questa squadra che ha riportato la Strega in B dopo due anni.
Un trionfo celebrato anche dalla Cavese che sceglie l’eleganza del pasillo de honor per omaggiare i campioni. In campo, però, è partita vera.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

articolo precedenteAziende sanitarie, Regione stabilisce i budget: invariato per l’Asl, in crescita per il ‘San Pio’
prossimo articoloAnziano muore, poche ore dopo i ladri rubano nella sua abitazione

articoli collegatidagli autori