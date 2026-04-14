Una smorfia di disappunto, nulla di più. E’ quella che può provocare al Benevento la prima sconfitta interna della stagione. Arriva nel derby con la Cavese (0-1) il finale, ma non rovina certamente il clima di festa al ‘Vigorito’: non basta un ko arrivato dopo 344 giorni per cancellare l’impresa di questa squadra che ha riportato la Strega in B dopo due anni.
Un trionfo celebrato anche dalla Cavese che sceglie l’eleganza del pasillo de honor per omaggiare i campioni. In campo, però, è partita vera.
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