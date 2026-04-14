Emersi quattro addetti in “nero” a seguito dei controlli svolti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, finalizzati al contrasto al lavoro sommerso.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato l’accesso presso un’attività commerciale di Faicchio ed effettuato un controllo all’esito del quale è stato riscontrato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stata comunicata l’instaurazione del rapporto di lavoro e, pertanto, erano privi delle necessarie tutele retributive, previdenziali ed assistenziali.

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