“Dopo il caso Santamaria chiediamo l’istituzione di una commissione consiliare di inchiesta per monitorare e verificare ritardi e anomalie nelle pratiche edilizie”. Lo annunciano i consiglieri comunali di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera, Maria Letizia Varricchio.

“L’arresto di Gennaro Santamaria ha fatto molto rumore, sia per le modalità che per la gravità del reato contestato. Le indagini faranno il loro corso e saranno gli inquirenti a stabilire se ci troviamo, come c’è da augurarsi, al cospetto di un caso isolato, o se emergeranno altre responsabilità.

Non tocca a noi sindacare l’azione della magistratura nella quale riponiamo massima fiducia, ma non vogliamo e non possiamo invece sottrarci ai nostri doveri e alle nostre responsabilità di consiglieri comunali”.

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