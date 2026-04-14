Quella corsa a perdifiato è un rito che si ripete e anche stavolta Oreste Vigorito non si è tirato indietro, per celebrare al meglio il ritorno in Serie B del suo Benevento: “Dissi che sarebbero serviti tre anni, siamo stati bravi profeti – ha dichiarato il patron ai microfoni di Sky -. La gioia che mi è venuta stasera è che ho verificato che 5 anni dopo l’ultima promozione riesco ancora a correre. L’ho fatto con mio fratello Ciro sulla maglia, era il nostro sogno. Speriamo non che sia un nuovo ciclo ma la prova che ci teniamo al calcio, alla nostra parola. Quando promettiamo lo facciamo con la convinzione di farlo. Festeggiamo vent’anni di presidenza, mio fratello è più furbo di me, si fa vedere meno. Ma ama questa terra come la amo io”.

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