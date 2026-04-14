3 miliardi e 230 milioni e 894mila e 471 euro: è questo il nuovo tetto di spesa per il personale delle Aziende Sanitarie della Regione Campania.

Si tratta del nuovo programma plafond finanziari per poli aziendali sanitari pubblici adottato con atto Delibera della Giunta Regionale.

E se il tetto di spesa personale resta invariato per l’Asl Benevento e fissato in 62 milioni 956mila e 198 euro; è stato invece incrementato quello per il polo Azienda Ospedaliera “San Pio” a 91 milioni e 5.091 euro (in confronto agli 87 milioni programmati su base triennale per il 2026).

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