La serata più bella di tutte. Quella che trasforma, finalmente, il sogno in realtà. La coppa al cielo, gli occhi lucidi, i sorrisi infiniti: il Benevento ha vinto il suo girone di C e torna ad accarezzare, dopo tre stagioni lunghissime, la Serie B. Il “Vigorito” come teatro di una notte attesa a lungo, rincorsa tra gli ostacoli di un campionato che sa riservare insidie, voli pindarici, cambi di scenario. E che regala, alla fenice giallorossa, le ceneri da cui risorgere.

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