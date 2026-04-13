La motocicletta, una Honda CBR600, è stata ritrovata circa 100 metri più avanti del luogo dell’incidente. Il corpo del conducente, Giovanni Di Gioia, accanto alla seconda delle due auto parcheggiate contro cui è impattato. Il tragico impatto è successo sabato sera, dopo la mezzanotte, lungo la salita di via Roma, a Solopaca.

Sull’asfalto erano visibili i segni di una brusca frenata poco prima del dosso stradale, superata la farmacia. Probabilmente Giovanni l’aveva visto solo all’ultimo momento, finendo così per perdere il controllo del mezzo.

I carabinieri del posto e i medici del 118 di San Salvatore Telesino, immediatamente accorsi, non hanno potuto far altro che certificare l’ora del decesso.

Originario di Amorosi, e residente a Melizzano nella frazione del Torello, Giovanni Di Gioia avrebbe compiuto 37 anni il prossimo settembre.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia