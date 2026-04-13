Il cantiere prosegue a ritmo serrato.

I lavori per la ricostruzione dell’asilo nido di via Panoramica procedono con regolarità, segnando quello che l’Amministrazione comunale definisce un “cambio di passo concreto” per la comunità santagatese. Non si tratta, in effetti, come spiegano da Palazzo San Francesco, di un semplice intervento edilizio, ma della chiusura di una incompiuta urbana aperta da oltre tre decenni. Quello che per trent’anni è stato considerato il simbolo dello spreco e dell’inerzia amministrativa, sta per trasformarsi in una struttura moderna e funzionale, restituendo dignità a un’area strategica del paesaggio urbano.

L’obiettivo dell’intervento, per sua natura, quelli di fornire un servizio essenziale che permetta ai genitori di conciliare i tempi di vita e di lavoro. La nuova struttura non sarà solo un edificio sicuro, ma un polo educativo capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini, evitando che le famiglie siano costrette a cercare servizi analoghi fuori dal territorio comunale.

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