“Le strisce blu potrebbero rappresentare uno strumento utile, solo se prima dell’introduzione viene effettuato un attento approfondimento. Ad ogni modo tutte le misure pensate per migliorare traffico e vivibilità risulteranno vane se non si fa un discorso generale, che prende in analisi l’intero piano traffico. Anzi, rischiano di peggiorare la situazione”.

E’ la posizione di Attilio Petrillo, coordinatore della Lega per il Medio Calore, rispetto alla volontà dell’amministrazione Ricci di sperimentare gli stalli a pagamento nel centro urbano. Una novità, come ci ha anticipato il delegato alla Viabilità Massimiliano Guadino, che potrebbe essere introdotta nel 2027, solo in seguito alla risistemazione delle strade attualmente interessate da lavori o che saranno presto coinvolte da cantieri.

I dubbi di Petrillo – per lustri nell’organico della Polizia municipale sangiorgese – non riguardano la misura in sé, ma una visione più generale della mobilità che tenga insieme criticità storiche, possibili miglioramenti della circolazione, ed esigenze di residenti e commercianti.

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