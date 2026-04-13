Il bilancio demografico provvisorio 2025 diffuso dall’Istat conferma un dato ormai strutturale: anche per la provincia di Benevento la popolazione continua a diminuire, come accade ormai da oltre trent’anni.
Nel corso del 2025 il territorio sannita ha perso 1.841 residenti, passando dai 259.809 abitanti di inizio anno ai 257.968 registrati a fine novembre. Una flessione che evidenzia una tendenza ormai consolidata e in progressivo peggioramento. Alla base di questa “consunzione demografica” c’è soprattutto il saldo naturale negativo: le nascite, pari a 1.519, non riescono a compensare i 3.257 decessi, determinando un saldo di -1.738 individui. Si tratta del principale fattore di calo della popolazione.
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