Notte di violenza nel pieno della movida a Telese Terme. Il tutto é avvenuto all’esterno di un noto locale intorno all’una di notte.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe partito da un diverbio tra due giovani, uno dei quali minorenne, per motivi apparentemente futili e tuttora in fase di accertamento.

Nel giro di pochi minuti si è assistito a una vera e propria escalation, con il coinvolgimento di altri presenti, quasi tutti minorenni, fino a trasformare lo scontro in una maxirissa tra urla e bottiglie lanciate ripetutamente. Immagini da Far West, con il lancio di bottiglie andato avanti per qualche minuto.

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