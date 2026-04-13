In una cornice carica di emozione e prestigio, la comunità di Sant’Agata de’ Goti ha riabbracciato uno dei figli più illustri della sua terra. Sabato 11 aprile, presso la Sala ex Cinema Italia, facendosi seguito a quanto deliberato dal Consiglio comunale di Palazzo San Francesco, è stata conferita la cittadinanza onoraria al Professore Paolo Antonio Ascierto, eccellenza mondiale nell’oncologia e nella ricerca contro i tumori della pelle.

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