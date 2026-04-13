Anna Iachetta, già consigliere della Provincia di Benevento e consigliere comunale di Montesarchio, è stata nominata vicesegretario regionale di Azzurro Donna.

La nomina è stata varata dal segretario rRegionale Carla Ciccarelli, d’intesa con il parlamentare Francesco Maria Rubano. “Sono particolarmente soddisfatta della nomina di Anna Iachetta a vicesegretario regionale di Azzurro Donna”, ha dichiarato Ciccarelli.

“La sua esperienza amministrativa, unita alla passione politica e al forte radicamento sul territorio, rappresenta un valore aggiunto per il nostro movimento. Sono certa che contribuirà in maniera significativa al rafforzamento della nostra presenza e alla valorizzazione del ruolo delle donne in politica”, ha concluso.

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