Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – “Attualmente i corsi di Medicina sono già allineati nel rispondere alle esigenze di ogni tipo di associazioni di pazienti, perché si tratta di nostri stakeholder. Da questa giornata mi porterò a casa la possibilità di fare un’indagine più approfondita per vedere se questo aspetto è stato recepito a livello nazionale”. Lo ha detto Stefania Basili, presidente della Conferenza permanente dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, intervenendo oggi a Roma al convegno per la XXII Giornata mondiale dell’emofilia, promosso da FedEmo.
La presidente Basili ha illustrato poi le azioni prioritarie “affinché il percorso formativo universitario contribuisca a rendere quest’area più attrattiva per gli studenti e per i futuri specializzandi”. Ha ricordato che “il ministero dell’Università e della Ricerca il 19 dicembre del 2023 ha pubblicato il decreto 1649 nel quale ha inserito un tirocinio volto proprio ad orientare i ragazzi fin dagli ultimi anni del corso di laurea: si tratta del tirocinio della flessibilità, con il quale il ragazzo, al quarto e quinto anno di Medicina, può decidere di affrontare un percorso particolarmente orientato e in questi percorsi, composti da 8 crediti formativi universitari (Cfu) totali. Pensiamo di inserire un ulteriore percorso dedicato alle basi della trombosi per orientare al post laurea”, ha sottolineato.
Emofilia, priorità Conferenza corsi laurea ‘formazione in Medicina e dialogo con pazienti’
Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – “Attualmente i corsi di Medicina sono già allineati nel rispondere alle esigenze di ogni tipo di associazioni di pazienti, perché si tratta di nostri stakeholder. Da questa giornata mi porterò a casa la possibilità di fare un’indagine più approfondita per vedere se questo aspetto è stato recepito a livello nazionale”. Lo ha detto Stefania Basili, presidente della Conferenza permanente dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, intervenendo oggi a Roma al convegno per la XXII Giornata mondiale dell’emofilia, promosso da FedEmo.