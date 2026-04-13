La classifica, stavolta, non fa rumore. Il Benevento la sua impresa l’ha già costruita, mettendosi in tasca il pass per la Serie B. Pur essendo libera dalle tensioni della competizione, la formazione giallorossa proverà comunque a mettere il suo marchio su una serata da ricordare. Al ‘Vigorito’, infatti,’ non c’è solo una partita da giocare, ma anche un traguardo straordinario da celebrare. Vuole farlo nel migliore dei modi la truppa di Antonio Floro Flores: con un’altra vittoria, ça va sans dire, nonostante di fronte ci sarà una Cavese che ha bisogno di punti per evitare brutte sorprese e restare al riparo dai sospiri della lotta per non retrocedere.

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