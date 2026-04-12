Il Comune di Arpaia ed un grido d’allarme rivolto in via formale all’Anas per denunciare quello che viene definito essere il grave stato di ammaloramento in cui versa il tratto della Strada Statale Appia che attraversa il centro abitato. Il sindaco Pasquale Fucci, in particolare, a segnalare come la carreggiata presenti evidenti segni di cedimento della pavimentazione, avvallamenti diffusi e pericolose disconnessioni tra gli strati stradali, concentrati in particolare tra la progressiva VI-234 e la progressiva IX-234.
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