Il Tribunale di Benevento ha disposto la totale rimessa in libertà di Salvatore Ruggiero, 57 anni di Airola, meglio noto con l’alias di “Pizziluongo”. L’uomo, figura già nota alle Forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, era coinvolto in un’inchiesta per una presunta estorsione ai danni di una ditta di spettacoli. Con l’ultimo provvedimento, i giudici hanno accolto l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Vittorio Fucci, revocando anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l’ultima misura cautelare ancora pendente a suo carico. L’intera vicenda giudiziaria ruota attorno agli eventi dello scorso settembre 2024, verificatisi ad Airola durante i festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata. Secondo l’ipotesi accusatoria della Procura, Ruggiero avrebbe sfruttato la propria caratura criminale per intimidire i titolari di un’importante società incaricata di gestire lo spettacolo del cantante Riccardo Fogli.

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