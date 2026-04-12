Resta davvero massiccio il ricorso agli straordinari di medici specializzati in servizio al ‘San Pio’, tra il plesso ‘Rummo’ di Benevento e il ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’ a Sant’Agata de’ Goti.

E’ quanto emerge dall’atto di programmazione per un’autoconvenzione e convenzionamento esterno per il primo quadrimestre 2026. Nel ‘previsionale’ il fabbisogno rilevato è di 4.445 ore, tra autoconvenzione interna per 4.066 ore e esterna per 379 ore.

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