Ancora un episodio di tentata truffa ai danni di persone anziane è stato prontamente sventato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno tratto in arresto, nella tarda serata di venerdì, un 19enne egiziano domiciliato nel napoletano per truffa aggravata. In particolare, un 98enne di Paduli è stato contattato telefonicamente da un giovane che, fingendosi suo nipote, ha raccontato una storia confusa relativa a presunti problemi economici urgenti. Con abile raggiro, il truffatore è riuscito a convincere l’anziano a raccogliere denaro contante e gioielli da consegnare a un sedicente amico incaricato del ritiro. L’uomo, insieme alla moglie, ha preparato quindi contanti e diversi monili preziosi, lasciandoli sul tavolo come indicato durante la telefonata.

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