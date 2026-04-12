Un problema rilevante, non solo in termini finanziari, ma anche di costi ambientali, quello dell’abbandono di rifiuti, con necessità di intervenire per azioni bonifica.
L’ultimo caso riguarda una segnalazione giunta al comando di Polizia municipale del Comune di Benevento: a seguito di accertamenti sono state rinvenute venti taniche di colore bianco, depositate nei pressi dell’Ecopunto in via le Murate; dalle etichette risulterebbero riempite con rifiuti speciali liquidi e pericolosi.
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