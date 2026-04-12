“Quanto sta accadendo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio è ormai inaccettabile. Non siamo più di fronte a una situazione critica: abbiamo superato ogni limite di dignità umana e sanitaria. È un inferno”.

È durissimo l’intervento del consigliere regionale Fernando Errico, che torna a denunciare pubblicamente una condizione diventata cronica e completamente fuori controllo. “Non si tratta più di un’emergenza temporanea, ma di un sistema al collasso. Un pronto soccorso perennemente pieno”.

Errico punta il dito contro il blocco strutturale dei ricoveri: “Il nodo è sempre lo stesso: i pazienti non vengono trasferiti nei reparti e restano per giorni su barelle, sedie o nei corridoi. Una condizione indegna per chi soffre e insostenibile per chi lavora”.

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