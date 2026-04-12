Nessuna intenzione di abbassare la guardia né di fare concessioni. Il suo obiettivo il Benevento l’ha raggiunto con venti giorni d’anticipo rispetto alla fine della stagione regolare, ma non basta questo per fare in modo che la formazione giallorossa affronti senza motivazioni le tre sfide che restano da giocare, a cominciare da quella di domani sera con la Cavese.
Concetto espresso chiaramente da Antonio Floro Flores che ha ribadito come, nonostante il traguardo tagliato meno di una settimana fa, l’approccio della sua squadra non cambierà.
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