Lo avevano anticipato nove mesi fa, gli amministratori telesini.

Precisamente il 30 luglio 2025, attraverso un comunicato che non lasciava spazio a interpretazioni, a cominciare dal titolo: “La compagine di Caporaso coesa guarda alle amministrative del 2026”.

Nove mesi dopo, a due settimane dalla presentazione ufficiale delle liste (25 aprile), si può dire che non era un annuncio di circostanza.

I consiglieri uscenti vanno uniti verso la ricandidatura alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Tutti, eccetto Antonio Troiano, che per motivi di lavoro vive da diverso tempo lontano dalla cittadina termale. Per il resto, confermato Vincenzo Fuschini, attualmente vicesindaco della giunta Caporaso; Filomena Di Mezza, Marilia Alfano e Piervincenzo Bisesto, assessori in questa legislatura; la presidente del consiglio Maria Venditti, e i consiglieri Lorenza Di Lello e Tommaso Mortaruolo.

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