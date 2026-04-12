La miccia è stata innescata e la deflagrazione ha lasciato il segno. Il Parco De Mita continua ad essere oggetto di interventi e prese di posizione.

La diatriba sorta a pochi giorni dalla pasquetta, con tutto ciò che poi c’è stato – annullamento dell’evento a pagamento – e il successivo question time al Comune dove non sono mancate aspre critiche con l’animato botta e risposta tra l’assessore Cappa e la consigliera De Stasio, ha avuto un suo seguito con la lettera del presidente Alessandro Pepe (Città Verde).

Oggi ad intervenire è Europa Verde che attraverso la coportavoce provinciale Pina Fontanella, denuncia una serie di distorsioni: “Il Parco De Mita, nato come polmone verde e bene comune per la collettività, versa oggi in condizioni preoccupanti. A seguito di un sopralluogo effettuato ieri mattina, emergono criticità strutturali che mettono in dubbio la sostenibilità della gestione privata a cui l’area è stata affidata”.

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